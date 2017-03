AGNAM : Accueilli par une marée humaine, le président Macky Sall rappelle les liens d'amitié sincère qui le lient à Farba Ngom

Des milliers de jeunes, adultes, femmes et vieux habillés en t-shirt à l'effigie de Macky Sall et de Farba Ngom ont accueilli en grande pompe le président Macky Sall à l'entrée de la commune Oréfondé.

Les populations ont tenu à marcher de Oréfondé à Bokidiawé en scandant le nom de Macky Sall et Farba Ngom, député-maire des Agnam.

A Agnam Ciwol, fief de Farba Ngom c'est une foule monstre qui a empêché le cortège de Macky Sall à poursuivre son périple vers Matam. Toujours dans la commune des Agnam, -Macky Sall avait de la peine a prononcé son discours à cause d'une foule aux banderoles, t-shirts et casquettes des partisans Farba Ngom qui a véritablement réussi le pari de la mobilisation et de l'organisation.

Accueilli en héros, le président Macky Sall a vivement remercié le Maire des Agnam tout en rappelant les liens d'amitié sincère qui les lient. Macky Sall de dire que Farba Ngom est un ami qui l'aide beaucoup pour le développement du Fouta et du Sénégal de par le rôle important qu'il ne cesse de jouer tous les jours.