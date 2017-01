ÂGE DE LA VICE-PRÉSIDENTE, GARANTIES DE JAMMEH, NIA, CEDEAO, RÉFUGIÉS, CASAMANCE, SÉNÉGAL, PARTICIPATION AU SOMMET DE L'UA, R.I. DE LA GAMBIE, TRANSPARENCE : Face à la presse, Barrow survole l'actualité brûlante Gambienne

Le nouveau président de la République Gambienne Adama Barrow a fait face à la presse aujourd'hui. Plusieurs points de l'actualité brûlante du pays ont été abordés avec la presse nationale et internationale.

Parlant de l'âge de la vice-président Fatoumata Tambajang, le président déclare que sa nomination est légale en se basant sur la loi et les textes du pays. Il dit attendre quiconque pourra démentir ou apporter des preuves contraires à la légalité de cette nomination de la vice-présidente.

Ensuite le président Adama Barrow a indiqué qu'il respectera à la lettre les recommandations de la Commission vérité et réconciliation concernant les victimes de l'ancien régime. Il dit vouloir que ceux-ci jugent la vérité d'abord pour ensuite adopter un esprit de concilier.

Le président Barrow a aussi expliqué qu'il est conscient que de nombreux défis l'attendent avec son Gouvernement. Il dit qu'ils étudieront tout cela, feront l'évaluation de la situation et feront une révision complète. Pour cela, il a révélé que les membres de son Gouvernement seront connus entre le 30 et 31 Janvier 2017.

Pour ce qui est de l'exil de l'ex président Yaya Jammeh, Adama Barrow n'a pas voulu entrer dans les détails. Il a juste voulu être clair en disant que Jammeh n'a pas bénéficié d'accord pour quitter le pays mais de juste une résolution. Il a aussi indiqué que son Gouvernement va examiner le verdict de la Cour de la CEDEAO pour fixer le sort de Jammeh et de son régime.

Sur les plantations de riz et les champs de Jammeh, il dit qu'il n'a pas encore pris de décision là dessus mais qu'il examinera ce qu'il y a lieu de faire. Cependant, il à indiqué qu'il se penchera sur les actifs de Jammeh. Il a aussi déclaré ne pas être au courant du nombre de personnes qui sont parties avec l'ancien président Yaya Jammeh. Et les Gambiens qui ont perdu leurs biens sous l'ancien régime seront entendus pour que Justice soit rendue.

En ce qui concerne les nombreux réfugiés Gambiens éparpillés un peu partout dans le monde, Adama Barrow déclare que l'une des priorités de son futur Gouvernement sera de travailler à ramener tous les réfugiés au pays. Pour cela, il travaillera avec toutes les Ambassades pour évaluer leur situation et les faire revenir au pays.

Adama Barrow a aussi indiqué que le système judiciaire Gambien sera géré par des fils du pays mais il demandera de l'aide que si nécessaire. Avant d'indiquer que son régime infirmera la décision prise par Jammeh de se retirer la Cour pénale internationale.

Sur le pont TransGambien, Adama Barrow de rassurer que des experts trancheront le dossier.

Le président Gambien Adama Barrow est par ailleurs revenu sur les relations entre le Sénégal et la Gambie. Après avoir remercié le pays de la Teranga, Barrow déclare que la Gambie coopérera avec le Sénégal sur la question de la Casamance. Il a expliqué que les relations entre le Sénégal et la Gambie sont basées sur la proximité, les intérêts communs. Les deux pays ne feront pas d'union mais travailleront ensemble sur plusieurs questions.

Il a déclaré que la Constitution ne sera pas changée par contre il apportera quelques modifications par rapport à celle de 1997.

Il a parlé de la jeunesse gambienne en magnifiant son rôle primordial dans l'alternance que vient de vivre la Gambie. Il a dit vouloir beaucoup s'investir dans l'emploi des jeunes surtout dans le secteur de la pêche.

Le président Barrow annonce aussi une vague de licenciements des éléments de l'ancien régime pour donner la chance aux Gambiens de participer au développement de leur pays. Il à clairement indiqué qu'il ne nommera aucun membre du régime de Jammeh car il a ses hommes propres.

Le président Barrow compte remettre la Gambie dans les relations internationales et a déclaré qu'il n'y a jamais eu de République Islamique de la Gambie; son pays s'appellera juste République de la Gambie.

Il examinera aussi la loi électorale pour la modifier afin que tout le monde puisse en toute légalité jouir de ses droits et s'opposer s'il le veut.

Sur son élection, Barrow dit être élu pour 5 ans mais il ne veut faire que 3 ans, mais cela dépend aussi de la coalition.

Sur le pont YelliTenda BabaTenda, Barrow explique qu'il laisse le soin aux techniciens qui lui donneront leur rapport après. Il dit que les intérêts de la Gambie priment sur tout.

Pour la sécurité, il a déclaré que les forces sénégalaises de la CEDEAO sont là,pour veiller sur lui et sur le pays en attendant que les choses se calment. Il a aussi parlé de la NIA de Jammeh en disant que ses membres seront maintenus pour des des tâches différentes et le nom sera changé.

Parlant des médias, Barrow déclare que tout va changer. Il indique les droits et l'indépendance de la presse seront respectés. Les médias auront une place dans les activités de l'Etat et il organisera régulièrement des conférences de presse pour informer les Gambiens de la situation du pays car pour lui, la presse est là pour informer, éduquer mais aussi conscientiser afin que les citoyens prennent les bonnes décisions. Il dit qu'il n'y aura plus de discrimination entre les Médias.

Ceci est une première en Gambie depuis 22 ans.

Sur la coalition qui l'a porté au pouvoir, il dit qu'ils vont continuer à travailler ensemble pour la bonne marche des choses en Gambie. Mais que les droits des opposants seront respectés.

Pour terminer, il a déclaré qu'il supporte les Lions du Sénégal qui seront face aux lions indomptables en quart de finale de la CAN 2017 au Gabon.