AG avortée des 416 contractuels du Port Autonome de Dakar : Les organisateurs brillent par leur absence

Ce vendredi, c’était vers les coups de 10 heures que ces 416 contractuels du Port autonome de Dakar avaient convoqué leur rassemblement prévu en face de la Direction générale pour exprimer leur colère.

Malheureusement, la presse a été surprise de constater que les organisateurs n’étaient pas sur les lieux à l’heure pile. Même les trois pelés et un tondu qui étaient sur place n’ont pas voulu se livrer aux questions des journalistes.

Peut-être qu’ils ont été dissuadés par l’important dispositif des forces de l’ordre, armées jusqu’aux dents et positionnées sur le théâtre du rassemblement avorté.

Pour rappel, ces 416 travailleurs contractuels fustigent l’attitude du nouveau directeur Ababacar Sadikh Bèye qui a ordonné la suspension de leur embauche par l’ex-Dg Cheikh Kanté.

Parmi ces 416 employés, 388 avaient bénéficié de contrats à durée déterminée et les 28 restant de contrats à durée indéterminée.

Reste à savoir quelle sera la suite réservée à leur combat devant de telles tergiversations…