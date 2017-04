AFFRONTEMENTS À LOUGA ENTRE CONDUCTEURS DE JAKARTA ET FORCES DE POLICE

Il a fallu de peu ce jeudi, pour que ce qui s’était passé à Kolda, entre forces de sécurité et conducteurs de Jakarta, ne se répète à Louga.

En effet, à la suite d’une opération d’immobilisation de motos Jakarta qui ne respectent pas l’application des nouvelles mesures régissant l’exploitation et la conduite de ces engins à deux roues, la police a procédé au contrôle et à l’immobilisation des engins contrevenants.

Ce que les conducteurs n’ont pas voulu digérer et ont tenu à le manifester ouvertement, en déposant des barricades et en brûlant des pneus et autres objets sur les principales avenues de la ville.

C’est ainsi que les éléments de la police sous la houlette du commissaire Waly Camara, sont aussitôt intervenus pour rétablir l’ordre, non sans difficultés, puisqu'ils ont procédé à plusieurs arrestations de manifestants qui saccageaient des kiosques et autres infrastructures commerciales situés le long des artères.



Mbargou Diop Correspondant permanent à Louga