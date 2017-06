AFFICHAGES POLÉMIQUES À DAKAR - Qui cherche à nuire à Amadou Bâ ? Vers la chute des masques...

Les choses se précisent davantage. Le ministre Amadou Bâ est manifestement victime d'une campagne de déstabilisation monstrueuse depuis quelques moments, et surtout depuis qu'il a été choisi tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar à Dakar. Les affiches distillées dans la capitale, ce matin, le montrant aux côtés du Président Macky Sall, sont suffisamment éloquentes pour attester d'un sabotage savamment ourdi. Nos sources sont claires. Ces documents en question ne sont ni commandités ni apposés par les proches du ministre ou sous ses ordres. Cela a été fait sans lui et par conséquent contre lui.

Dès lors qui a fait la commande ?

Le temps de démasquer celui-ci, il urge de retenir deux choses principales. D'abord que les objectifs sont clairs et la stratégie bien peaufinée. Il s'agit d'une part de travailler à compromettre la victoire de la liste qu'il dirige au niveau départemental à Dakar et d'autre part de créer des distorsions entre lui et le Président Macky Sall.

La stratégie '' du '' ou '' des'' comploteurs est machiavélique. Après avoir vainement tenté de faire croire au Palais que le fauteuil de Chef de l'Etat l'intéressait par des astuces et subterfuges, aujourd'hui, la phase-communication est entamée. Ces affiches n'en sont qu'un pan.

En assaillant Dakar de ces affiches ( sur lesquelles, en plus du drapeau national et des photos du Président et de sa tête de liste départementale, il est inscrit : '' Ensemble tout devient possible''), les saboteurs visent à provoquer la frustration.