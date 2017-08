AFFAIRES PENDA BA ET AMY COLLÉ DIENG : Le Procureur a déterré l’article 80

Amy Collé Dieng et Penda Ba ont été déférées au parquet hier. La première n’est pas venue devant le ministère public seule puisqu’elle a été présentée en même temps que Amadou Seck - administrateur du groupe WhatsApp Sénégal ak Karim - qui a en fait publié la vidéo sur Youtube et une dame qui l’avait hébergéé à Mbour tout en sachant qu’elle était en fuite.

Penda Ba a été écrouée hier alors que Amy Collé et Cie ont bénéficié d’un retour de parquet. Mais sachez encore que tout ce beau monde va aller en prison puisque les enquêteurs comme le parquet ont retenu contre eux le fameux article 80 qui rend le mandat de dépôt systématique. Que cela soit dans une procédure de flag’ ou d’instruction...