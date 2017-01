AFFAIRE YAVUZ SELIM : Les imams demandent à l’Etat du Sénégal de revenir sur sa décision

L’Etat du Sénégal a pris la décision de confier la gestion de l’école Yavuz Selim au groupe Marrif. Après les syndicats d’enseignants et des hommes politiques, le Groupe scolaire vient d’enregistrer un soutien de taille. Il s’agit des Imams et Oulémas du Sénégal. Ces derniers ont, hier, organisé une conférence de presse pour demander à l’Etat du Sénégal de revenir sur sa décision de confier la gestion de cette école au Groupe Marrif.

Porte-parole du jour, Oustaz Alioune Sall estime que cette décision « c’est de l’injustice totale. » Selon lui, l’Etat n’a pas le droit de transférer les compétences d’un Groupe privé.

Le porte-parole de la confrérie des Tidianes, Cheikh Tidiane Sy, a rappelé sa présence dans cette lutte. Selon lui, les autorités étatiques du Sénégal devraient se concerter avec toutes les couches de la société sénégalaise avant de prendre une quelconque décision. Selon lui, Yavuz Sélim est un Dahra où l'on apprend l’école coranique. « C’est pour cela que je suis venu soutenir mes frères de religion, des amis du Sénégal qui ont eu l’ambition d’installer une grande école au Sénégal. Une école qui formé des élites dans ce pays. »

Poursuivant, il ajoute : « Nous ne sommes pas des activistes mais, nous allons adopter la stratégie de nos anciens qui ont toujours travaillé dans la diplomatie ».

D’après lui, Yavuz Selim a été implanté au Sénégal pour participer à la formation des élites de ce pays. « Nous sommes là pour des raisons de reconnaissance. Nous allons soutenir nos frères musulmans », a déclaré Cheikh Tidiane Sy qui, dans le même sillage rassure que l’Etat du Sénégal, à travers son ministre de l’Education et le ministre des Affaires étrangères, trouvera les moyens adéquats pour que cette situation soit résolue dans paix.