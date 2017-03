AFFAIRE KHALIFA SALL : Yakham Mbaye détaille la procédure qui a abouti à l'arrestation du maire de Dakar

Interrogé sur l'utilisation de la caisse d'avance, le Secrétaire d'Etat à la Communication Yakham Mbaye a expliqué dans les détails, l'historique de la gestion de la mairie de Dakar.

Selon Yakham Mbaye : "Il faut revenir sur les détails. J'entends le maire Cheikh Guèye déplorer le fait que la presse divulgue des documents. Il faudrait pas qu'on se mette dans une posture où quand la presse divulgue des choses qui vous sont défavorables, vous convoquez les principes et vous vous permettez même de faire part des contenus du rapport de l'IGE qui auraient été favorables. Alors, vous faites la même chose que vous reprochez à la presse. Vous dites que dans le rapport de l'IGE, des satisfecits ont été adressés à la mairie de Dakar. Je vous dis que c'est l'IGE qui a recommandé une ouverture d'une information judiciaire. La ville de Dakar, de 1887 à 2017, a connu 18 maires dont 11 avant l'indépendance. De Jean Alexandre à Lamine Guèye en passant par d'autres maires. A partir des indépendances, Dakar a connu 7 maires, Amadou Clédor Sall, Lamine Diack, Lamine Guèye, Pape Diop, Mamadou Diop à Khalifa Ababacar Sall.

Il faut convoquer les faits. C'est la loi 66-510 portant régime financier des collectivités locales qui en son article 16, en 1966, prévoit la régie d'avance pour ne pas dire la caisse d'avance.

Et à ce jour, c' est par arrêté, pris le 31 Janvier 2003 par le maire de l'époque monsieur Pape Diop, qui à institue la caisse d'avance.

Arrêtons les amalgames par rapport aux fonds politiques qui n'existent d'ailleurs pas. On parle de fonds spéciaux dont l'existence est adossée à une légalité car votés par l'Assemblée nationale par la loi de finances communément appelée budget et inscrits au titre de transfert auprès du président de la République.

Comme dans tous les pays du monde, ces fonds spéciaux sont réputés insusceptibles de contrôle. Même si dans les faits, il peut y avoir des contrôles comme par exemple en France.

De manière prosaïque, la caisse d'avance c'est aujourd'hui si vous prenez le budget de la mairie de Dakar, qui se monte à 66 milliards, il y a 6,8 milliards qui sont consacrés au social. Cette somme représente 10% du budget de Dakar. Sur ces 6,8 milliards, ont été pris 360 millions à l'an. Dans le détail, cela fait 30 millions par mois et qu'on appelle caisse d'avance. Le principe dans le maniement des deniers publics, relativement au trésor, c'est qu'on justifie à priori avant que l'argent ne sorte.

Sur la caisse d'avance, vous justifiez a fortiori c'est à dire vous prenez, vous utilisez et vous justifiez. Les faits sont constants.

Comment fonctionne une caisse d'avance? Le maire de Dakar, ordonnateur d'un mandat de paiement signé par le maire lui-même qui demande au comptable public de payer à l'ordre du gérant de la caisse d'avance que le maire a nommé par arrêté.

Il y a deux arrêtés. Le décret qui institue la caisse d'avance et un autre qui nomme le gérant de cette caisse là.

Quand le percepteur reçoit ce mandat de paiement, il paie en numéraire c'est a dire en liquide au gérant de cette caisse. Si en Février est payé 30 millions au gérant de la caisse, quand il revient le mois de Mars pour demander d'autres 30 millions de ce mois, il faut qu'il apporte des justificatifs de l'utilisation des 30 millions précédents.

Ces justificatifs sont des factures et, chose importante, un procès-verbal de réception signé par un membre de la commission de réception qui atteste que ce qui est dans la facture, a été réceptionné. Et là, il y a la signature du maire.

Lorsque l'IGE a enquêté, il s'est avéré que ce qui a servi de facture est faux. Parce que ce sont des factures émises par un GIE qui ne fonctionne plus depuis plus de 10 ans et il n'y a aucun mouvement dans ses comptes bancaires. Et pire, la trésorière de ce GIE est l'assistante du DAF de la mairie de Dakar. Le président du GIE, frappé par le chômage, qui s'est résolu à vendre du "café Touba", a expliqué lors de son audition ne pas être au courant de tout cela et que cela faisait des années qu'il ne savait plus ce qui se passait. Coincée, l'assistante du DAF et trésorière de ce GIE a avoué qu'il n'y avait pas de riz ou de mil.

Le DAF dit clairement avoir remis en main propre l'argent au maire de Dakar. Les faits, sont-ils constants ou non?

Convoquer les morts, c'est contradictoire dans cette situation où se trouve le maire de Dakar."