AFFAIRE KHALIFA SALL : Suivez le GRAND DÉBAT à partir de 17h 30mn en direct sur Dakaractu

Dakaractu vous propose cet après-midi à 17h 30mn, le GRAND DÉBAT. Une émission qui survolera l'actualité politique au Sénégal, marquée particulièrement par l'arrestation du maire de Dakar Khalifa Sall pour détournement de fonds dans l'affaire de la caisse d'avance.



Nous aurons comme invité, le Secrétaire d'Etat à la Communication Yakham Mbaye, Cheikh Guèye, responsable politique de la LD et maire de Dieuppeul/Derklé/Castors, le journaliste et conseiller municipal à Thiès El Malick Seck et enfin Mbacké Seck, conseiller municipal à Hann/Bel-Air...



Les internautes pourront participer à ce GRAND DÉBAT en posant leurs questions en direct via notre page Facebook. Rendez-vous est donc donné cet après-midi à 17h30mn sur Dakaractu pour le GRAND DÉBAT...