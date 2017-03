AFFAIRE KHALIFA SALL (Par Moussa Sow)

Ce que le maire de Dakar est en train de faire, c'est de la fourberie déguisée pour toucher à la fibre sensible des sénégalais. On a vu des larmes qui ne sont pas sincères à mes yeux et qui ressemblent beaucoup plus à une forme de communication qu'à des pleurs naturels. C'est une corruption sensationnelle qui est flagrant devant des esprits mâtures qui observent et qui notent.

Celui qui veut se faire par des mesquineries et des tromperies basses et odieuses face à un peuple mûr risque de se défaire par lui-même. J'avais l'impression qui a fini par devenir une conviction que le maire Khalifa Sall est un homme perfide, loin d'être un leader charismatique qui agit au moment opportun. Comment peut-on être dans une position peu commode et de surcroît de malversations et appeler à un soulèvement populaire ?

Comment peut-on se permettre de prendre une avance de la caisse d'avance au moment où la transparence règne en maître dans cette gouvernance sobre et vertueuse qu'incarne le Président Macky Sall Nous constatons que y'a beaucoup de mauvaise foi dans ses dires. Tantôt il parle de fonds politiques alors que dans les mairies il n'en existe pas. C'est plutôt pour la présidence et pour l'assemblée qu'on vote des fonds dits de fonds politiques au vu et au su de tout le monde. Tantôt il sert de faux papiers, y'a angus sous roche pour un simple observateur.

Nous autres citoyens lamda avons notre liberté de douter dès lors qu'il se cherche toujours et tâtonne dans son interrogatoire. Au lieu de se justifier il panique et affiche une mine rébarbative. Son directeur administratif et financier se désolidarise et dit des propos contraires à ceux de Khalifa. Y'a de quoi avoir douter et il ne reste que peu de place à l'imagination de la destination de ces fonds. Le mythe autour du maire de Dakar s'est effondré.



Moussa Sow

Mouvement national des élèves et étudiants républicains