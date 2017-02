AFFAIRE KHALIFA SALL : Les vérités du mouvement "Dieum Kanam"

L'affaire dite de Khalifa Sall est loin de connaitre son épilogue. Le mouvement "Dieum Kanam" est entré dans la danse avec ses vérités.

« Au nom de la démocratie, la liberté d’expression substantiellement conforme à la constitution, ne peut être un délit. Au nom de la contradiction politique, à dessein d’éclairer l’opinion publique grugée. Nous sommes préoccupés par ce rapport de l’IGE qui montre des carences dans la gestion du maire Khalifa Sall, qui dit que c’est le Président qui l’a convoqué. Une

stratégie des rapines politiques pour endormir les citoyens », relève cette organisation du président Lass Badiane, par ailleurs conseiller municipal de la commune de Grand-Yoff.

« ‘’La calebasse vide ne peut nullement tromper la vigilance des chèvres’’, dit-on chez nous. Les sorties au vitriol des valets de Khalifa Sall convertis à la fois en cancres déclarés et en rats de terre sur fond d’ethnocentrisme pitoyable avec sa litanie indigne aux contres vérités fumantes sur le Président Macky Sall. Depuis plusieurs années, on assiste, ici comme ailleurs, à la détérioration de la classe politique. La vitrine du maire de Dakar, ‘’symbole’’ d’une morale et d’éthique est en train de se briser. Son mythe est en miettes, même si, aux yeux de certains, c’est une cabale comme toujours quand un politicien est convoqué pour justifier des fonds publics qu’il a eu à gérer », poursuit- on.

Et d’ajouter : « Dans les pays de grande démocratie, des gestionnaires de pouvoir ont fait face à la justice comme c’est le cas en France avec François Fillon, sans qu’on n’y voit la main de l’exécutif. C’est le peuple sénégalais qui a élu le Président Macky Sall pour qu’il fasse la réédition des comptes sans distinction aucune (Directeurs généraux Coud, Dakar Dem Dikk, Poste... passeront au bureau). Cette convocation est normale et légitime pour nous dakarois....et sénégalais. Il faut souligner que sous le magistère de Khalifa Sall, le nombre de détournements et de malversations étouffés est effarant.

Pour Lass Badiane toujours, « Tel a été le cas de la Radio municipale et du Projet de Biométrie où des prestataires bénéficiant de complicités dans la chaîne financière et dans le Cabinet du Maire ont pu se faire établir des procès-verbaux de réception par des Responsables de services pour cinquante millions pour le premier nommé et trente millions pour le deuxième, alors que les services facturés n’ont jamais été exécutés. Et dans ces affaires, seul le responsable de la Radio municipale avait fait l’objet d’une affectation à la Piscine olympique. Le maire (présumé innocent) n’a qu’à donner des arguments convaincants aux enquêteurs en publiant la liste de TOUS les bénéficiaires de ces fonds.

De ce fait, on assistera à une hécatombe parmi les responsables du régime. Moi, élu local, je n’ai jamais émargé à la ville, je n’ai jamais bénéficié de ces fonds, je n’ai jamais reçu de sacs de riz ou de bons d’essence, je n’ai jamais figuré sur la liste d’audience du maire, je n’ai jamais été conseiller occulte du maire, je n’ai jamais espionné le Président pour l’intérêt du maire. Beaucoup ne diront pas la même chose ! Comme disait Edmund Burke ‘’La seule condition pour que le mal puisse triompher, c’est que les bons ne fassent rien’’. »