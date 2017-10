AFFAIRE KHALIFA SALL : La Coalition Manko Wattu Senegaal s'en prend à ses souteneurs et lui conseille de trouver de "bons avocats"

La Coalition Mankoo Wattu Sénégal s'est réunie ce dimanche pour statuer sur la levée de l'immunité parlementaire du député Khalifa Sall, demandée par le Procureur sur le dossier de la Caisse d’avance qui a conduit le maire de Dakar, en détention provisoire qui continue d’occuper les discussions. Ses partisans montent aujourd’hui sur leurs grands chevaux pour vouloir détourner l’attention des Sénégalais parce qu’ils savent comment obtenir la liberté provisoire de Khalifa Sall.

La loi permet au maire de Dakar, accusé de détournement de biens publics, portant sur 1,8 milliard de francs Cfa, de payer une caution pour recouvrer la liberté provisoire.

Ses partisans sont, d’ailleurs, à l’origine de cette situation. Ils ont voulu mettre en mal la Justice avec le peuple sénégalais en investissant, sur les listes électorales, Khalifa Sall malgré la

gravité des faits qui pèsent sur lui, espérant pouvoir lui mettre pression pour la pousser à aller dans une direction ou dans une autre.

Mais, c’est mal connaitre le fonctionnement du système judiciaire qui n'a pas le même agenda des politiques politiciennes.

Nous sommes devant une situation exceptionnelle. Et c’est le juge indépendant, commandé par rien d'autre que son intime conviction, qui est le seul habilité à donner une appréciation fiable dans ce dossier.

Dès l’instant que Khalifa Sall a été élu, fait incontestable et incontesté, son immunité doit être levée. Parce qu’on ne peut pas aller vers un jugement sans passer par cette étape.

Les partisans du maire de Dakar devraient donc aujourd’hui changer de stratégies en allant chercher de très bons avocats pour l’aider à se tirer d’affaire. C’est mieux que de vouloir se cramponner sur une issue quasi- impossible, en cherchant à tromper l'opinion et la personne même dont ils sont censés défendre les intérêts.

Avec la position que ses soutiens adoptent, Khalifa Sall doit se poser des questions. Car, comme le dit l’adage, il vaut mieux avoir un ennemi intelligent qu’un allié bête. Aujourd’hui, il est évident que le maire de Dakar, soupçonné dans une affaire aussi grave que le détournement de biens publics ne peut pas être libéré pour l’arrêter demain s’il est reconnu coupable. Cela n’a pas de sens. C’est pour quoi, la Coalition Manko Wattu Sénégal conseille à ces lobbyistes dont la plupart ont bénéficié des fonds de la caisse d'avance que la meilleure manière d'aider leur bienfaiteur c'est de lui trouver une bonne défense et lutter pour un procès juste et équitable afin que Khalifa Sall puisse éclairer la lanterne des sénégalais sur les accusations dont il fait l'objet.



Mr Ousmane FAYE

SG du PDSR Jant bi

Président de la coalition Mankoo wattu Senegaal

Coordonnateur du FPDR