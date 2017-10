AFFAIRE KHALIFA SALL / LES JEUNESSES SOCIALISTES DE MBOUR DANS LA DÉSUNION

La réplique ne s’est pas fait attendre après la sortie du jeune Mbaye Dione de Diass traitant le secrétaire général du parti socialiste de tous les noms d'oiseaux. Mbaye Dione et ses partisans avaient en effet traité le secrétaire général du parti socialiste d’alimentaire et d’être à la solde de Macky Sall, qui n'a qu'un seul objectif à savoir disloquer leur formation politique. Cette aile dissidente de jeunes socialistes a pris position en supportant Khalifa Sall le maire de Dakar. Pour ces derniers Ousmane Tanor Dieng reste le principal acteur de ce qui est arrivé à leur mentor. Par contre, les jeunesses socialistes pro Ousmane Tanor Dieng en point de presse, qualifient leurs camarades d’être manipulés et à la solde d’adultes en manque de courage politique. François Singue Diouf, secrétaire de la jeunesse socialiste du département de Mbour de faire dans la menace avec ses camarades et adultes qu’il taxe de détracteurs. " Nous demandons aux adultes rabougris tapis dans l’ombre et qui tirent sur les ficelles de leurs jeunes marionnettes, d’être plus courageux et d’avancer à visage découvert à défaut nous nous donnerons les moyens nécessaires pour nous défendre. " Par ailleurs, François Singue Diouf et ses camarades n’ont pas fait de cadeau à Barthélémy Dias : " il a trouvé un parti socialiste huilé et bien organisé depuis 50 ans, donc il n’a qu’à se taire tout en sachant qu’il est trop petit pour se lancer dans certaines choses (da fa khamoul bopam) " conclura ce dernier.