AFFAIRE KHALIFA SALL : Abdoulaye Baldé prône une réflexion sur une immunité des maires

Le maire de Ziguinchor (sud), Abdoulaye Baldé, a invité dimanche les élus locaux à réfléchir sur les voies et moyens d’accorder une immunité aux maires ‘’au même titre que les députés’’, "pour éviter que ce qui arrive au maire de Dakar, Khalifa Sall, "ne soit une sorte d’épée de Damoclès sur leurs têtes.



M. Sall, qui est également responsable du Parti socialiste (PS, mouvance présidentielle), a été auditionné récemment par la Division des investigations criminelles (DIC) dans le cadre de la gestion de la caisse d’avance de sa municipalité.



La DIC l’a interrogé dans le sillage d’un rapport de l’Inspection générale d’Etat (IGE) sur la caisse d’avance de la mairie de Dakar, transmis au procureur. Face à cette situation, le maire de Ziguinchor réclame des "actes concrets" pour éviter de pareilles situations dans le futur.



‘’Nous invitons l’Association des maires du Sénégal (AMS) à poser des actes concrets pour éviter ces genres de situation [à] l’avenir. Cela passe par réfléchir sur comment accorder une immunité aux maires au même titre que les députés qui bénéficient d’une immunité parlementaire’’, a proposé Abdoulaye Baldé, lui-même ancien président de l’AMS.



Il s’exprimait dimanche au stade Aline Sitoé Diatta après la finale de la coupe du maire de Ziguinchor, remportée par l’ASC Espoir de Kandialang devant l’ASC Yamatogne, sur un score d’un but à zéro.



‘’J’ai tenté de joindre Khalifa Sall sur son téléphone (…) Nous lui témoignons toute notre solidarité et notre amitié. Tout ceci n’est que de la manipulation’’, a estimé le maire de Ziguinchor, par ailleurs député à l’Assemblée nationale.



‘’J’ai été audité au même titre que les mairies de Saint-Louis, Dakar, Thiès, Guédiawaye, Fatick et Kaolack, entre autres (…) En ce qui concerne la mairie de Ziguinchor, l’audit n’a pu déceler aucun manquement sur le plan financier, je n’ai pas de soucis à me faire sur cela’’, a rassuré M. Baldé.