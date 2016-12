AFFAIRE ISRAËL/PALESTINE - Le Roi Salman Ben Abdel Aziz AL-Saoud en phase avec le Sénégal, minimise les menaces de Tel Aviv

Le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite s’est félicité de la position « courageuse » adoptée par la République du Sénégal lors du vote de la résolution 2334 du Conseil de Sécurité de l'ONU, le vendredi 23 décembre 2016, exigeant l'arrêt immédiat de la colonisation dans les territoires palestiniens occupés et à Jérusalem-Est.



« Cette posture, selon le Roi Salman Abdel Aziz Al Saoud, conforte davantage l'attachement du Sénégal aux principes fondamentaux de droit et de justice internationale qu'il a toujours défendu dans l'esprit de porter la lutte des peuples opprimés et de défendre les causes de l'islam ».



Il se réjouira de l’attitude de la diplomatie Sénégalaise « fidèle à sa longue tradition de justice et de paix toujours adoptée, depuis des décennies, de fortes positions sur la question palestinienne en mobilisant la communauté internationale face à l'oppression israélienne contre le peuple palestinien... »



L’Arabie Saoudite de se déclarer en phase avec cette « détermination » plus que jamais affirmée « par la vision éclairée de Son Excellence le Président Macky Sall ».



Le Roi Salman Ben Abdel Aziz AL-Saoud de minimiser les menaces proférées par Israël contre Dakar. « Les menaces proférées par Israël à l'encontre du Sénégal ne peuvent certes, avoir raison de l'engagement et de la détermination du peuple et du Gouvernement sénégalais en faveur de la paix et de la justice internationale. Considérant que la poursuite de la colonisation dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est réduirait considérablement les efforts pour une paix durable dans cette région, le Royaume d'Arabie Saoudite adresse, à cette occasion, ses vives félicitations à l'endroit de Son Excellence le Président Macky SALL, son Gouvernement et à tout le peuple sénégalais frère et ami pour le combat inlassable, pour la paix et l'autodétermination du peuple palestinien mené depuis 1967 ».