AFFAIRE DU VOL CHEZ LE KHALIFE - L’affaire définitivement vidée

Pour avoir été reconnus coupables de vol et de recel de biens volés appartenant au Khalife Général des Mourides, Cheikh Bakhoum et Cheikh Loum ont été condamnés par le juge du tribunal de grande instance de Diourbel à une peine de 2 ans de prison dont 1 ferme.

Comme souhaité par Serigne Sidi Makhtar Mbacké, ils avaient aussi été sommés de payer solidairement un franc symbolique à la partie civile que représentait l'avocat Khassimou Touré. Ce dernier vient aujourd’hui d’obtenir la restitution de quatre véhicules, d’un cheval et d’une charrette. Ces biens ont été achetés par l’argent dérobé et estimé à 14 millions de francs Cfa. L’affaire semble désormais complètement vidée...