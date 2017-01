AFFAIRE BAMBA FALL ET CIE : Qui sont ces avocats qui défendent le maire de la Médina

Le dossier du maire de la Médina Bamba Fall et les 8 autres membres du Parti Socialiste est entre de bonnes mains. Dakaractu a pris connaissance de la liste des avocats qui se sont constitués pour défendre Bamba Fall et Cie.

Cette liste que nous allons vous montrer est composée de procéduriers et de pénalistes. Il s'agit de : Me Khassimou Toure, Me Aissata Tall Sall, Me Moustapha Mbaye, Me Baba Diop, Me Seydou Diagne, Me Borso POUYE, Me Demba Ciré Bathily, Me Cire Clédor Ly, Me Bamba Cissé, Me El Hadji Diouf, Me Amadou Sall, Me Abdou Djaly Kane, Me Barro, Me Abdoulaye Tall...

En gros, le maire de la Médina et responsable du PS Bamba Fall et Cie ont les meilleurs avocats sénégalais de la place...