AFFAIRE BAMBA FALL ET CIE : Me Ciré Clédor Ly demande la suspension du Commissaire central

Me Ciré Clédor Ly vient de déposer une requête au niveau de la chambre d'accusation et demande provisoirement la suspension temporaire du commissaire central de ses fonctions d'officier de police temporaire et d'instruire les faits en vue de sa radiation définitive pour excès et abus dans l'exercice de ses fonctions mais aussi entrave à la profession d'avocat et au droit de la défense.

Ceci fait suite à l'arrestation de son client Bamba Fall dans l'affaire du saccage de la permanence du parti socialiste...