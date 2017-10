ADNAN HOUDROUGE : « L’Afrique, il ne faut pas la rêver, il faut la construire »

« L’Afrique, il ne faut pas la rêver, il faut la construire » aime à répéter Adnan Houdrouge, le dirigeant- fondateur du groupe Mercure International de Monaco. Lui, c’est depuis sa naissance qu’il tisse des liens forts avec toute l’Afrique, et en particulier le Sénégal où il est né, le dernier jour de l’année 1948. Alors pour la troisième mission annuelle du Club des Entrepreneurs Monégasques en Afrique (CEMA), il a pesé de tout son poids de fondateur de l’association pour désigner Dakar comme ville hôte. Après Kinshasa en 2015 et Abidjan en 2016, c’est donc sur Dakar que le Club des Entrepreneurs Monégasques en Afrique CEMA (www.cema.mc) met le cap du 24 au 27 octobre prochain. Au Sénégal, pays de cœur d’Adnan Houdrouge, entrepreneurs monégasques, hommes politiques et chefs d’entreprises sénégalais vont donc se rencontrer pour échanger leur savoir- faire, confronter leur expérience, leurs informations, les bonnes pratiques et construire de nouveaux projets commerciaux.

Créé en mai 2014, le CEMA réunit aujourd’hui 16 membres, représentants de secteurs les plus divers. Il réalise plus d’1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires en Afrique dans 45 pays (dont 25 filiales) et emploie plus de 5000 collaborateurs dédiés au continent africain. La mission du CEMA

Le programme est très chargé pour la délégation monégasque : séance inaugurale à la Chambre de Commerce et d’Industrie en présence de personnalités politiques de premier plan, diner de gala prestigieux et nombreuses visites d’entreprises locales devraient émailler ces trois journées. Le point d’orgue de ces rencontres aura lieu lors de la visite du centre Dakar City, un centre commercial incontournable du quartier des Almadies, pour lequel Mercure International est à la fois bailleur et exploitant des enseignes. À cette occasion sera présentée également l’ONG Children of Africa (www.childrenofafrica.asso.mc ), une association monégasque créée par la famille Houdrouge qui a pour vocation la protection de l’enfance sur le continent africain. Co-fondateur et vice-président du CEMA, Adnan Houdrouge se réjouit qu’il ait su séduire de nombreux membres depuis sa création. Favoriser l’organisation de rencontres bilatérales avec des personnalités africaines est dans son ADN. Une mission largement soutenue par le Mercure International, membre fondateur de l’association, qui s’implique toujours intensément quand il s’agit de favoriser la paix ou le développement en Afrique. Sa fille, Johanna Houdrouge, également native du Sénégal, a personnellement organisé la mission CEMA 2017 à Dakar. Elle sera accompagnée de son frère Cédric, administrateur de Mercure International, tout comme elle, durant ces quatre jours d’échanges et de rencontres.

Le groupe Mercure International

Présent sur 3 continents, 17 pays, et leader en Afrique, Mercure International (www.mercureinternationalgroup.com) assure le développement de franchises, de magasins et d’enseignes (Casino, U, City Sport, Kiabi, I Am, Aldo) la vente et la distribution de nombreuses marques (Adidas, Celio, Hugo Boss, Puma, Nike, Guess etc.) dans les domaines du sport, de la mode et de l’alimentaire. Adnan Houdrouge annonce d’ailleurs à l’occasion de cette mission CEMA au Sénégal que la société compte y renforcer sa suprématie commerciale au travers des enseignes Casino et U Utile notamment, pour des surfaces de 50 à 2000 m 2 . Il révèle aussi que le centre commercial SAHM de Dakar va très bientôt pouvoir dévoiler au grand public son extension gigantesque qui verra son volume tripler et qui accueillera des grandes enseignes internationales. Le PDG en est certain, SAHM va devenir l’un des centres commerciaux incontournables de la région. Ce projet intervient quelques mois après l’inauguration très réussie du centre commercial Grand Fleuve à Brazzaville, pour lequel Adnan Houdrouge a dévoilé la toute dernière marque de sa collection : la Fnac