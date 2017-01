ADAMA BARROW SUR LE MONUMENT DES SOLDATS SÉNÉGALAIS DÉCÉDÉS EN GAMBIE : " On va l'étudier "

Lors de son face-à-face avec la presse, le président Gambien Adama Barrow a répondu à une question sur un monument des soldats sénégalais décédés en Gambie. C'était dans le cadre de l'opération Fodé Kaba 1&2 des années 1980 et 1981. Selon le président Barrow, la question d'un monument sera étudiée par son Gouvernement.

Le président Gambien Adama Barrow est revenu sur les relations entre le Sénégal et la Gambie. Après avoir remercié son pays d'accueil, Barrow déclare que la Gambie coopérera avec le Sénégal sur la question de la Casamance. Il a expliqué que les relations entre le Sénégal et la Gambie sont basées sur la proximité et les intérêts communs...