ACCUEIL DU PRÉSIDENT À LOUGA - Moustapha Diop, Aminata Mbengue Ndiaye et Mberry Sylla mobilisent, Mamour Diallo surprend son monde

Le Président de la République a eu droit à une mobilisation exceptionnelle réservée par les personnalités politiques de la région de Louga. A côté d’Aminata Mbengue Ndiaye qui a activé ses troupes, il a été noté une forte mobilisation déployée par Moustapha Diop, maire de Louga et Mberry Sylla, président du conseil départemental. Les principales artères de la commune ont été jalonnées par des groupes de militants qui ont rivalisé d’ardeur et de détermination.Toutefois, la surprise a été créée par Mamour Diallo. Le directeur des domaines a réussi un coup de maitre en occupant les rues et ruelles que devaient emprunter le Chef de l’Etat dès son arrivée. Ainsi, tout au long du circuit qui a mené le Chef de l’Etat du stade Alboury Ndiaye à la concession du Khalife Omarien, ses militants habillés de tee-shirts à son effigie et brandissant des pancartes, ont scandé le nom de « Macky » sans répit pour lui souhaiter la bienvenue. Les tams-tams ont servi à assaisonner la rencontre. Le directeur des domaines aura, selon nos sources, réussi à mobiliser les mécontents et les écartés. Le Chef de l’Etat a honoré aux côtés du Khalife Thierno Mouhamadou Bachir Tall, la prière du vendredi.