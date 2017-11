ACCUEIL DE MACKY À TOUBA - Des Apéristes courent encore derrière l'argent de la mobilisation

La grogne s'est généralisée au fil des heures. Plusieurs responsables politiques de l'Apr de Touba ont annoncé qu'ils vont rester chez eux avec leurs militants, faute d'argent pour louer des cars et assurer la sécurité de leurs délégations. C'est le cas notamment des Apéristes de la Zone 4. Selon Sokhna Lotta Niang '' Bouqatoul Moubarak, Madyana... n'ont reçu que des miettes. Par conséquent, il ne sera guère question de mobilisation ''. La même grogne a envahi la frange jeunesse. Et c'est Moustapha Lô, toujours de Bouqatoul Moubarak qui se distingue. Pour lui, '' au niveau de l'Apr, aucun respect n'est accordé aux militants à la base et aux responsables de la première heure. Il faut appartenir à l'opposition ou verser dans la rébellion politique au sein du parti pour avoir droit à certains privilèges''.



Nos fouilles nous permettront de découvrir que les 7 zones ont reçu chacune la somme d'1 million 200 mille francs. Au niveau de la zone 3, c'est le dispatching de la somme qui a été jugé délinquant. C'est la raison pour laquelle, les différents leaders ne parlent plus le même langage, a confié Binetou Diop.



En fait, il est nous est rapporté que le parti n'a officiellement dégagé aucune somme pour financer la mobilisation et que ce sont des bonnes volontés qui ont mis la main à la poche pour mettre sur la table une trentaine de millions. Affaire à suivre...