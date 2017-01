ACCRÉDITATIONS CAN 2017 : Trois reporters sénégalais arrêtés par la police

Trois reporters sénégalais, deux journalistes et un cameraman sont retenus par la police des frontières à Libreville. Il s'agit de Cheikh Tidiane Diagne de la Radio Futurs Médias (RFM), du cameraman de la Télévision Futurs Médias (TFM), Mbissane Ndoye et de Demba Varrore, journaliste au quotidien sportif Stades.



Il leur est reproche de rentrer au Gabon sans accréditation. "Nous avons le visa mais ils nous exigent de présenter l'accréditation", confie l'un d'entre eux que nous avons joint au téléphone.



Selon une source proche de la police, ils risquent tout simplement d'être renvoyés au Sénégal. "La situation est très tendue en ce moment. Les autorités surveillent les faits et gestes des journalistes et surtout leur mouvement", confie notre interlocuteur.



Au niveau de l'ambassadeur sénégalais et à la Fédération sénégalaise de football, les gens tentent de mettre les bouchées doubles, mais la direction de la police des frontières du Gabon campe sur sa position.



Nous sommes entrés en contact avec les Fédéraux qui soutiennent vouloir saisir la CAF, seule habilitée à délivrer les accréditations, pour décanter la situation. Nous y reviendrons.



SUDONLINE.SN