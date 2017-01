ACCORD SIGNÉ AVEC JAMMEH - L’Onu, le Sénégal pas concernés… Adama Barrow met en place une commission Vérité et Réconciliation

Alpha Condé et Abdel Aziz ont, comme annoncé lors des négociations, signé un accord avec Yayah Jammeh. Rien de nouveau ! Toutefois, les Président Gambien et Mauritanien sont allés au-delà de leurs mandats. Ils ont effectivement ficelé un accord, (certes qui visait à juguler toute velléité de confrontation violente entre les forces de la CEDEAO et Jammeh et partisans), qui a accordé l’amnistie au potentat sur l’ensemble des chefs d’accusation qui pouvaient peser sur lui : violations des droits de l'homme, arrestations arbitraires, tortures et meurtres, pillage de plusieurs millions de dollars dans les dernières semaines qui ont précédé, vol de plusieurs autres biens comme véhicules de luxe.







Sans parler de « complots entre Amis Présidents » , Adama Barrow n’est visiblement pas d’accord sur cette entente. D’ailleurs, le nouvel homme fort de Banjul a décidé de mettre en place une structure nouvelle appelée, pour le moment, « commission vérité et réconciliation ».







Il n'y a pas que Barrow qui a été déconcerté par cet accord. Le Sénégal aussi ! D’ailleurs, le ministre Mankeur Ndiaye a tenu à le faire savoir. L’ONU est dans le même cas, selon nos sources. Des préoccupations ont été émises. En effet, l’organisation mondiale n’a jamais participé aux négociations et pourtant a été au regret de constater que sa signature a été apposée sur l’accord en question. D’ailleurs, il faut signaler, et à juste titre, que l'engagement des Nations Unies à travailler avec le gouvernement de la Gambie à la réconciliation nationale peut fournir l'opportunité d'aborder les questions de responsabilité.