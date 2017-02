ACCIDENT - Trois morts sur la route de Taïf

L’accident a été tout simplement terrible. Un véhicule transportant du bétail a quitté la route, dans la matinée du jeudi, pour se renverser non loin de la chaussée. Le drame a eu lieu sur la route de Taïf entre Ndiouroul et Bayla. Le chauffeur a perdu le contrôle de sa voiture après avoir tenté de contourner les nids-de-poule et autres crevasses qui altèrent le tronçon. Un coup de volant de trop et le cauchemar devenait inévitable. Sur le coup, le bilan est déjà lourd d’un mort et 8 blessés. Transportés d’urgence à l’hôpital de Touba, 2 autres victimes seront enregistrées. Les populations ont profité de ce malheureux événement pour solliciter de l’État la réfection de cette route.