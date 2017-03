ACCIDENT SUR LA ROUTE DE SAINT-LOUIS : 16 morts, un enfant s'en sort lindemne

Saint-Louis n’a jamais vécu une tragédie aussi pathétique. Un dernier bilan fait état de 16 morts et des blessés graves après l’accident survenu avant-hier, non loin du site de pesage des gros porteurs, sur la route nationale numéro 2, après l’université Gaston Berger de Saint-Louis. La porte de ‘’gleu-gleu’’ bloquée par les « apprentis » n’a pas pu faciliter la sortie pour près d’une vingtaine de passagers coincés dans le minibus conduit par Assane Mbodj du village de Mbodjène. Seul un enfant de sexe masculin et une vieille dame en état de choc ont eu la vie sauve.