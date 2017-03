ACCIDENT SUR LA ROUTE DE POROKHANE : Deux morts et 24 blessés dont 2 graves.

La route fait encore des victimes. Trois véhicules sont entrés en collision, ce mercredi aux environs de 20 heures, sur la route de Porokhane et plus précisément entre Mbacké et Kaél. Le choc entre les deux Mbacké-Touba roulant en sens inverse a été frontal et mortel avant que le troisième véhicule ne vienne s’ajouter au drame. Deux personnes ont subitement perdu la vie. Vingt-quatre autres ont été extraites des véhicules blessées. Deux d’entre elles se trouveraient dans un état de santé précaire, selon nos sources. Les victimes ont été d’urgence acheminées à l’hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba.

Cet accident a eu lieu sur ce tronçon, pourtant peu fréquenté par les véhicules de transport en commun en partance pour la cité religieuse de Porokhane.