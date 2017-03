ACCIDENT ENTRE NIORO ET DINGUIRAYE - Deux corps non encore identifiés

Pour la plupart originaires de Diourbel, les 14 personnes ayant perdu la vie ont été rapatriées à la morgue de l'hôpital Heinrich Lübke. Le rapatriement a été opéré aux fins de permettre aux familles éplorées de récupérer leurs parents décédés et de procéder à leur inhumation. Seulement, un casse-tête demeure pour deux corps non encore identifiés, dont l'un est celui d'un homme de teint clair âgé d'une quarantaine d'années et l'autre, celui d'une femme ...