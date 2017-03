ABDOULAYE NIANE : " Le Baol mérite une bonne représentation dans les institutions de ce pays '

Responsable politique et leader de la structure '' Téranga Sénégal'', Abdoulaye Niane estime que le Baol est suffisamment riche en potentialités pour mériter une meilleure et plus large représentation au niveau des institutions de ce pays. Il était le parrain de la rencontre de football qui a opposé le Fc Baol de Mbacké à Keur Yelli de Diourbel.



Abdoulaye Niane de s'engager à porter cette plaidoirie mais aussi celle d'aider la jeunesse du Baol à aller vers l'émancipation sociale et sportive. Pour ce professeur de droit à l'Université de Bambey, tout devra passer par de bonnes investitures lors des prochaines législatives. Il compte y aller avec le soutien de chefs religieux originaires de Touba, mais aussi avec celui de plusieurs intellectuels.