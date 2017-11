ABDOULAYE DIOUF SARR À TOUBA- 'Toutes les personnes atteintes de dengue ont repris leurs activités'

Pour sa première visite à Touba en tant que ministre de la santé, Abdoulaye Diouf Sarr a profité de cette veille de magal pour visiter les principaux établissements médicaux de la cité. Une tournée qui l'a d'abord conduit à l'hôpital Matlaboul Fawzeini où une réunion a été tenue. C'est après qu'il s'est rendu successivement à Ndamatou (où il a remis au personnel une ambulance médicalisée et visité le nouveau service de néonatalogie), au service d'hygiène et au centre de santé de Darou Khoudoss.



Après son entretien avec Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre, Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé, pour le magal, un dispositif performant qui permettra de tenir propres les domiciles, mais aussi tous les établissements recevant du public. Ainsi 3.000 agents ont été dépêchés. Le ministre d'annoncer d'autres mesures. '' 5 hôpitaux mobiles seront positionnés un peu partout dans la ville. Un scanner neuf vient d'être installé à l'hôpital Matlaboul Fawzeini.

Nous continuons à regarder les points d'amélioration ''. Il souhaitera que lui soit octroyé une parcelle dans la cité religieuse. '' Juste un terrain qui nous permet de construire une base pour le service d'hygiène '', dira-t-il plus clairement.





Interpellé sur la menace que constitue la dengue, Abdoulaye Diouf Sarr choisira de tempérer les ardeurs. ''Dans la commune de Louga, le travail est en train de se faire en terme de prévention. Il n' y a pas péril en la demeure. Toutes les personnes qui ont été atteintes ont repris leurs activités. Par rapport au Magal, nous considérons qu'il y aura un flux'' . Il assurera, néanmoins, que les précautions ont déjà été prises '' pour que cette maladie n'atteigne pas la ville sainte. ''