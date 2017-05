ABDOULAYE DIOP (Apr-Mbacké) : " Ceux qui font la grogne au sein de l'Apr savent qu'ils ne bénéficieront plus jamais de la confiance du Président Sall ''

Leader politique à Mbacké, Abdoulaye Diop, au cours d'un grand meeting organisé à Ndoyène, a fustigé l'attitude de '' certains grognards '' qui s'agitent pour se faire entendre et augmenter leurs chances de figurer sur les tablettes du patron de la coalition Benno Bokk Yaakaar en perspective des élections législatives. Cette attitude est, selon lui, irresponsable et elle est le fait, dit-il, '' des responsables politiques qui savent qu'ils ne bénéficieront plus jamais de la confiance du Président Macky Sall ''.



Quant à la rumeur que plusieurs listes parallèles verront le jour à Mbacké, Abdoulaye Diop dément. '' À Mbacké, il n'y y aura pas de listes parallèles. Ceux qui se font entendre voudraient juste que de petits réglages soient apportés dans le parti et dans la coalition. Je ne pense pas qu'ils soient animés par de mauvaises intentions. Nous parviendrons à taire ces petites dissensions. Ceux qui sont dans And Falaat Macky Sall qui s'agitent ne feront jamais quelque chose qui soit de nature à handicaper le parti. Nous espérons que leurs inquiétudes seront dissipées. ''



Il invitera à l'unité avant de brocarder la coalition Manko Taxawu Sénégal.



Abdoulaye Diop a profité de l'occasion pour offrir aux populations de son fief, du matériel de nettoiement, avant de leur promettre son accompagnement pour la récupération des cartes d' électeur et pour leur transport vers les bureaux de vote le 30 juillet prochain.