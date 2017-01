ABDOULAYE DIOMBOKHO (Cadres Apr Mbacké) : « Si on n’est pas uni, on ne gagnera rien ! »

En marge d’une cérémonie de sensibilisation autour des inscriptions sur les listes et de la Couverture Maladie Universelle déroulée au quartier Mbacké Dimb pour le compte des l’association des cadres de l’Apr, Abdoulaye Diombokho a dénoncé les clivages qui minent le parti du Président Sall au niveau de Mbacké et qui peuvent lui être fatals.

« Nos cibles sont les femmes et les jeunes. Au-delà de la massification du parti, nous avons pour ambition de battre le record d’inscriptions sur les listes. Toutefois, il faudra, pour gagner les prochaines élections législatives et présidentielle qu’on s’unisse, qu’on travaille ensemble et qu’on taise les querelles internes. Nous devrions tous arrêter de nous considérer comme incontournables. Qu’on arrête de dire que sans moi, rien ne se fera. Il nous faut mettre un bon dispositif, un collectif performant pour gagner. Sinon, nous ne gagnerons rien ! » martèlera Diombokho.



Il se réjouira de la décision du Chef de l’Etat de permettre à la diaspora de disposer de 15 députés. « Rien que pour leur influence positive sur le Pib, ils méritent cet égard ».