ABDOULAYE DIOMBOKHO (Apr Mbacké) : « Le rythme des inscriptions est lent et inquiétant »

En tournée dans la commune de Mbacké, le responsable des Cadres de l’Apr de Mbacké s’est estimé inquiet par rapport au déroulement timide des inscriptions sur les listes électorales jumelées à la confection des cartes d’identité biométriques. Pour Abdoulaye Diombokho, « le rythme est excessivement lent et ne permet d' envisager qu’un faible taux d’inscription. Voilà le constat que nous avons fait, dira-t-il.



En 2015, ajoute ce dernier, on avait un peu moins de 35 000 inscrits sur le fichier électoral. Aujourd’hui, nous en sommes juste à 3 500 inscrits. D’ici la clôture des opérations, il est clair qu’on n’atteindra jamais ce nombre ». Le responsable politique d’inviter ses pairs Apéristes à faire le travail de terrain nécessaire demandé par le patron de leur parti lors de son cours inaugural à Mbour à l’occasion de l’université organisée par la Cojer. Il terminera son face-à-face avec la presse en demandant au ministère de l’Intérieur de revoir à la hausse le nombre de bureau affecté à la commune de Mbacké et au département...