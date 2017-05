ABDOULAYE DAOUDA DIALLO FAIT LE POINT SUR LE FICHIER : « Les cartes seront disponibles avant le 30 juillet »

«Avant de parler de blocage, il faut essayer de savoir ce qui passe réellement. A l’époque, nous avions souhaité et accepté d’avoir un Comité de suivi du processus électoral en général. Une instance qui, malheureusement, a été boycottée par l’opposition. Il n’empêche, nous avons poursuivi le travail.

Nous avons produit aux alentours de 3 millions de cartes et pensons, effectivement, pouvoir réaliser le reste d’ici à la tenue des élections. Elles seront donc disponibles avant le 30 juillet. Selon le code électoral, on peut les distribuer jusqu’au 28 juillet.

Maintenant, nous avions pensé qu’il y avait un travail préalable à faire avant de les acheminer au niveau des collectivités locales. En faisant le tri et un meilleur agencement pour éviter qu’une carte de Dakar se retrouve Saint-Louis ou qu’une carte de Ziguinchor se retrouve au niveau de Thiès. Ce que je puis confirmer, c’est qu’il n’y a pas de rétention possible. Ce n’est pas sérieux, je ne vois pas l’intérêt de détenir la carte d’une personne dès lors qu’elle est déjà inscrite, donc sur le fichier électoral. Nous avions un objectif de 4 millions que nous avons dépassé, avec 6 millions. J’invite les journalistes, les Sénégalais de manière générale, à faire un tour au niveau de la DAF pour voir le conditionnement de ces cartes. »