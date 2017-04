ABDOUL MBAYE SUR LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : « Nous sommes pour des coalitions »

Interrogé sur les prochaines élections législatives, le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), Abdoul Mbaye déclare que : « Nous sommes pour des coalitions. Nous ne sommes pas pour une coalition unique parce que simplement nous avons le souci de rester fidèles à nos choix idéologiques, à nos choix de politique et on applique la règle selon laquelle ceux qui se ressemblent s’assemblent. Même là, ça reste difficile parce que je m’en rends compte que les prétentions sont toujours très difficiles. Tout le monde veut être devant. Au niveau de notre parti ce que nous avons décidé c’est d’aller avec le maximum d’entités possibles mais à condition de pouvoir travailler vite. C’est-à-dire préparer les dossiers qui nous permettront d’être prêts dans le cadre des délais fixés par la loi. On verra si je serai candidat. Ce sont les instances de mon parti qui décideront. Il serait peut-être normal que je sois là mais ce n’est pas encore décidé. »