ABDOUL MBAYE SUR LES ACCORDS SIGNÉS AVEC LES MULTINATIONALES : " Des plaintes sont déposées aux USA "

Interrogé sur un chiffre élevé que le Sénégal perdrait avec les accords signés avec les multinationales, Abdoul Mbaye indique que : "Je n'aime pas parler de chiffres, même si les pertes sont énormes. Désormais des plaintes sont déposées auprès d'un organisme américain appelé FCPAO aux USA et SFO en Grande Bretagne. Ce sont des organismes qui traitent de manière objective et parce qu'on peut les considérer comme des tiers non concernés par la politique Sénégalaise. Ce sont des organismes qui s'évertueront à déterminer le montant exact perdu par l'État du Sénégal du fait du traficotage qui a eu lieu dans la gestion du pétrole"