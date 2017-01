ABDOU NDIAYE : « Nous demandons au Président de sanctionner tous les responsables qui perdront leurs localités lors des législatives prochaines »

Responsable politique de l’Apr à Keur Maba Diakhou et chargé de mission à la Présidence, Abdou Ndiaye récuse toute clémence à l’endroit des responsables de l’Apr qui perdront dans leurs localités lors des prochaines élections législatives.



Se confiant à Dakaractu, il s’est voulu ferme. « Nul ne pourra se prévaloir d’échappatoire. Le Président de la République a suffisamment travaillé, a suffisamment multiplié les réalisations jusque dans les localités les plus reculées du Sénégal qu’il ne faudrait tolérer aucun laxisme. Il est temps pour les responsables politiques de l’Apr que nous sommes de redescendre à la base, de communiquer autour du bilan, de consentir des gestes pour renforcer ce bilan. C’est à ce seul prix que nous gagnerons les prochaines législatives et rééliront le Président de la République en 2019 ».



Abdou Ndiaye ne manquera pas de tacler l’opposition qui « est en perte de vitesse car conduite par des leaders sans âme politique ». Pour lui, « il s’agit d’un groupe de personnes qui tentent vainement de divertir le Chef de l’Etat. Ils peuvent prendre leur mal en patience car, conclut-il, Macky est encore là pour un autre mandat ».