ABDOU NDIAYE (Keur Maba) AVERTIT : " Les bousculades pour être tête de liste départementale feront beaucoup de mal à Bby '

'' Si Benno Bokk Yakaar se fissure à cause des bousculades de responsables pour être tête de liste départementale, elle ne devra s'en prendre qu'à elle-même..." L'avertissement est du responsable politique et coordinateur de l'Apr à Keur Maba Diakhou qui prenait part à la réunion d'évaluation des inscriptions dans cette commune de Nioro.



Prenant la parole devant ses camarades de parti et ses alliés de Benno Bokk Yakaar, le chargé de mission à la Présidence accusera ceux qui font état de leur ambitions personnelles, de chercher à semer le trouble et à saper le moral des uns et des autres. '' Nous avons l'obligation de laisser au Président Macky Sall la latitude de faire les choix qui s'imposent. Chaque responsable est tenu de respecter la discipline qui fait fonctionner la coalition et non de mettre en avant des appétits surdimensionnés. ''



Abdou Ndiaye de se féliciter par ailleurs, du déroulement des opérations d'inscription sur les listes électorales à Keur Maba Diakhou et à Nioro, estimant que l'administration territoriale, sous la conduite du préfet du département, a été efficace et équidistante des formations politiques en présence.