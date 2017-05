ABDOU NDIAYE : " Idrissa Seck doit savoir qu'il appartient à l'histoire et Gakou doit justifier ses milliards '

En réaction au rassemblement de Manko Taxawu Sénégal de ce vendredi et au réquisitoire d'Idrissa Seck et de Malick Gakou à l'encontre du Président Macky Sall, Abdou Ndiaye, responsable politique à Nioro et chargé de mission à la Présidence, a mobilisé la grosse artillerie pour leur asséner une raclée. Les accusant de servir aux Sénégalais des discours aux contenus '' absurdes car faux '', le coordinateur de l'Apr à Keur Maba Diakhou a invité ses parents Saloum-Saloum à déclarer persona non grata le leader de Rewmi et celui du Grand Parti.



Pour Abdou Ndiaye, '' ces deux individus appartiennent à l'histoire... L'un pour avoir dilapidé les fonds alloués aux chantiers de Thiès et l'autre pour avoir à son actif des comptes en banque remplis d'argent illicite. Il est accusé d'avoir escroqué des hommes d'affaires. '' Notre interlocuteur de poursuivre : '' Manko Taxawu Sénégal est une association de malfaiteurs qui ont pillé le pays et qui veulent revenir au pouvoir pour achever leur manège. ''



Abdou Ndiaye de confier pour terminer que l'ancien maire de Thiès ne revient au Sénégal que lorsque des élections s'approchent. Ainsi, invite-t-il les uns et les autres à démasquer celui qui se cache derrière l'homme.