ABDOU NDIAYE (Chargé de mission à la Présidence) : " Nous invitons Mansour Faye à traduire devant la justice Cheikh Bamba pour détournement de fonds '

Les sorties de Cheikh Bamba Dièye à l'encontre du régime du Président Macky Sall ces derniers jours ont engendré une colère noire dans les rangs de l'Apr. C'est pourquoi la frange de Nioro a réagi par la voix d'Abdou Ndiaye, chargé de mission à la Présidence et responsable politique à Keur Maba Diakhou, qui a formulé une requête incitant l'édile de Saint-Louis à traduire en justice son prédécesseur qu'il a récemment accusé de mauvaise gestion, de détournements de fonds destinés à l'achat de carburant.



'' C'est Mansour Faye qui a dit détenir les preuves des fraudes que Cheikh Bamba Dièye a commises durant son magister. Il l'a accusé d'avoir géré de manière gabégique le carburant dont le montant avait atteint, à un moment, la barre des 22 millions de francs CFA. C'est lui aussi qui nous a fait comprendre que ce dernier avait fait des deals dans le projet de la boucle de Sor. ''



Abdou Ndiaye d'inviter donc le maire Apériste à ester en justice au nom de tous les Saint-Louisiens pour tirer ces affaires au clair et montrer aux Sénégalais que Cheikh Bamba Dièye est loin d'avoir les mains propres. '' Mansour Faye doit saisir la justice. Nous invitons le juge, à défaut, à s'autosaisir. Nous ne pouvons pas accepter qu'un leader de l'opposition puisse trainer des casseroles et se permettre d'attaquer à tort et à travers un Chef d'État dont le bilan est fantastique à tous les niveaux. '' refuter



Abdou Ndiaye pour conclure, a réfuté les propos de toute cette opposition qui aime à claironner que c'est elle qui a élu le Président Sall. " Rien de ce qu'elle raconte n'est vrai. Ce sont les Sénégalais qui ont choisi un homme intègre à la place de politiciens au passé politique lugubre et aux mains sales! ''