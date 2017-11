ABDOU NDIAYE (Apr Keur Maba) : ' Entre les anciens voleurs et les nouveaux voleurs, il n'y a qu'une différence d'époque '

La sortie médiatique d'Idrissa Seck dénonçant la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Khalifa Sall sonne mal à l'oreille des Apéristes de Keur Maba Diakhou. C'est du moins ce qui ressort de la déclaration de leur Coordinateur Abdou Ndiaye. Le responsable politique et chargé de mission à la Présidence est dans tous ses états. Estimant que l'ancien Premier ministre n'a de leçons de probité à donner à personne, il choisira d'inviter les sénégalais, au nom de ses camarades, à ne pas oublier '' la récente histoire des chantiers de Thiès qui ont englouti des milliards de francs aux frais du contribuable Sénégalais.



Idrissa Seck, poursuit Abdou Ndiaye, a laissé, de par sa gestion nébuleuse de ces milliards, un mauvais souvenir aux Sénégalais qui ne lui accorderont plus jamais une seule parcelle de confiance. Par conséquent, il ne saurait avoir droit au chapitre quand on parle de gestion de fonds publics ''.



Abdou Ndiaye d'encourager les députés à lever l'immunité parlementaire du maire de Dakar pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur cette affaire de détournement présumé de fonds. '' Aujourd'hui, c'est Khalifa Sall qui a le plus besoin que tout soit tiré au clair s'il n'a rien à se reprocher. Jusqu'à preuve du contraire, il sera considéré comme ayant dilapidé l'argent du contribuable. Le Sénégal a assez souffert de ses voleurs et il est temps que la gestion transparente des affaires publiques soient un principe et non une exception ''.



Pour boucler son réquisitoire à l'encontre de l'opposition dans ces composantes précitées, Abdou Ndiaye insistera sur un détail qu'il trouve évident. '' Macky Sall n'est ni devant, ni derrière cette affaire Khalifa Sall. Il a d'autres préoccupations plus sérieuses et plus urgentes qui se résument à faire émerger le Sénégal économiquement ''.