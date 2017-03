ABDOU MBACKÉ NDAO (maire de Mbacké) : " Nous avons trouvé sur place beaucoup de dettes que nous avons épurées '

Le maire de Mbacké vient de donner l'information selon laquelle les dettes de la commune, dans leur totalité, ont été épurées. Il était en meeting à Mbacké Dimb. Abdou Mbacké Ndao a tenu à rappeler avoir été confronté à un passif très important qu'il a hérité de l'ancienne gestion et pour lequel il s'est investi à résorber.



''Nous avons trouvé un déficit pour ce qui concerne les recettes municipales et beaucoup de dettes. Nous avons pu résorber l'essentiel de ces dettes et apuré totalement le déficit''.



Ce résultat est le fruit de beaucoup de sacrifices, dira-t-il. Abdou Mbacké Ndao de signaler être dans la phase finale de construction d'une maternité au niveau des quartiers périphériques de Darou Salam. Un investissement de 21 millions de francs en terme d'électrification est en cours d'exécution...