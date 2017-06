ABDOU MBACKÉ NDAO (maire de Mbacké) : ' Le Président et moi sommes engagés à un soutien mutuel '

Pour le Président Macky Sall, le soutien du maire de Mbacké est du ''déjà et définitivement acquis ''...C'est le maire lui-même qui le fait savoir en marge d'une conférence religieuse organisée, mardi, par les femmes de sa structure politique au boulevard de '' Ndoyène ''. Abdou Mbacké a en effet tenu à préciser que tout découle d'un accord mutuel. " Le Président de la République s'est engagé à m'apporter son aide. Moi je me suis engagé à lui apporter mon soutien total. Je vais ainsi travailler à ses côtés pour les législatives.'' Ceci justifie, à bien des égards, sa présence sur la liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar de Mbacké.



Le maire dira inscrire son action dans les secteurs de l'éducation et de la santé. C'est ce qui l'a amené à construire des postes de santé dont le prochain sera entamé dans un mois. Une semaine avant, ce sont les femmes de la coalition à Touba qui ont déroulé un programme de même nature sous le parrainage et la présence du député Sadaga, du DG de Sogip Galo Bâ et sous la houlette de Kène Bougoul Dieng, Ndèye Tabara Wade, Nogaye Diouf ....