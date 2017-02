ABDOU MBACKÉ BARA DOLY : " Nous n'accepterons plus que le nom du Khalife soit mêlé à une liste à Touba '

Le climat politique est déjà délétère à Touba. Plus les législatives s'approchent, plus la tension est vive et les déclarations s'enveniment chaque jour davantage. En réunion politique à Darou Marnane ce week-end, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, coordinateur de l'Alliance Bokk Gis-Gis dans la cité religieuse, s'est ouvertement attaqué à certains membres de l'entourage du Khalife des Mourides qu'il accuse de militer en faveur du régime actuel et de '' mêler injustement Serigne Sidi Makhtar Mbacké dans leurs activités''. Le leader politique de se montrer inflexible. '' Il y a autour du Khalife, des marabouts politiciens comme moi. Ils appartiennent à la coalition Benno Bokk Yakaar. Ils sont facilement identifiables. C'est eux qui mêlent toujours le Khalife dans les histoires de liste à chaque fois qu'on plonge dans des élections. Nous avons laissé faire quand ils ont dit que Serigne Sidi Mbacké était le candidat du Khalife pour le poste du haut conseiller des collectivités territoriales. Et c'est Cheikh Thioro qui s'était chargé de le faire. Désormais, ces machinations ne passeront plus ''. Le petit-fils de Serigne Abdou Dia Mbacké de poursuivre son discours '' le Khalife Général des Mourides, comme son nom l'indique, est là pour tous les Mourides, sans distinction de parti. Il ne saurait appartenir à un parti politique ou travailler pour un candidat quelconque . Nous n'accepterons plus quil soit mêlé à une liste ''.



Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly de s'insurger contre '' l'installation des commissions d'inscription sur les listes électorales dans les maisons de responsables de l'Apr ''. Il interpellera le ministre de l'intérieur à ce sujet.



Tavaillant désormais avec l ' ''Association Jappo Ligeyal Touba '', le Mbacké -Mbacké assure que les populations de Touba n'éliront plus jamais les mêmes députés. '' Ces derniers ont trahi et Touba et leur partis respectifs ''.