ABDOU LAHAD MBACKÉ NDOULO : " Qui disait que Macky allait délaisser Touba après sa défaite lors des élections législatives dans la cité ? '

La question est de Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo. Le leader Mbacké-Mbacké de ''Takhaw Falaat Macky Sall en 2019 '' dégaine sur ceux qui avaient prédit un comportement particulier du Président de la République vis-à-vis de Touba suite à sa défaite dans la cité religieuse lors des dernières élections législatives. '' Que ceux qui tenaient de tels propos, jouant aux devins mal intentionnés, se rectifient ! Le Président Macky Sall, malgré sa défaite, a tout fait sauf tourner le dos à la ville sainte. Au contraire, il a montré qu'il n' y a aucune relation directe ou indirecte entre ce qu'il fait comme réalisations dans Touba et l'objectif qu'il a de gagner les élections au niveau local. ''



Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo de lister un certain nombre de réalisations démarrées juste après la débâcle des législatives. '' Sur 10 mètres de chaque bord, le Président Macky Sall a agrandi la voirie qui mène vers la grande mosquée. Il a aussi entamé la construction de routes bitumées secondaires dans la cité. Il a renforcé en qualité le réseau d'assainissement pour parer​ à d'éventuelles inondations lors des prochains magals. C'est aussi au grand bonheur des populations que les forages, plus d'une vingtaine, ont été réparés et fonctionnent admirablement bien. Au plan de l'électricité, plusieurs raccordements additionnels ont été effectués et c'est déjà salutaire ''.



Le chef religieux de promettre un accueil populaire jamais égalé au Président Macky Sall. '' Lors de sa prochaine venue d'avant-magal, il verra ce que lui et ses prédécesseurs n'ont jamais vu! ''