ABDOU KARIM SALL SUR LES LÉGISLATIVES : "PIKINE EST DÉJÀ DANS L'ESCARCELLE DE BENNO"

Sur le chemin des prochaines législatives, Abdou Karim SALL a encore gonflé à bloc ses troupes ce dimanche 25 Mai 2017 au cours d'une assemblée générale d'informations qui avait pour cadre la Maison du Parti APR de la Banlieue, sise à Mbao.



C'était en présence de plusieurs centaines de militants de l'APR de la commune dont ceux de Keur Mbaye Fall.

Ces derniers, pour votre information, se sont le plus illustrés lors de cette rencontre, côté mobilisation.



Prenant la parole, le Coordonnateur de l'APR Mbao s'adressa d'abord à l'assistance en ces termes : "L'objectif n'est plus de gagner Pikine. Cela est déjà acquis. Le challenge maintenant est comment faire pour gagner le département avec la manière".



Ce sont là donc les propos rassurants tenus par M. Abdou Karim SALL pour galvaniser ses partisans dans la perspective des législatives du 30 Juillet prochain.



Le Coordonnateur de l'APR Mbao se félicite, par ailleurs, du nombre important d'inscrits sur les listes électorales à Mbao avec, s'il vous plaît, un total de 47.000 personnes sur le fichier électoral.



Ce qui, selon lui, fait un taux inédit de 152% par rapport à l'ancien fichier.



Par conséquent, Abdou Karim SALL tire un coup de chapeau mérité à ses camarades pour cette inscription massive.



En outre, le DG de l'ARTP lance un grand défi à ses militants.

Il leur dira ceci : "Effectivement, nous pouvons gagner Pikine avec la manière, mais ça doit partir de Mbao, notre fief électoral. Mettons donc les bouchées doubles pour donner au Président Macky SALL et la coalition Benno Bokk Yakaar une majorité confortable à l'Assemblée nationale au lendemain des législatives".



L'un dans l'autre, M. Abdou Karim SALL reste plus que jamais optimiste concernant une victoire nette et sans bavure de la liste "Benno Bokk Yakaar" dans le département de Pikine au soir des prochaines élections législatives.



Il est tout aussi confiant pour un second mandat du Président Macky SALL en 2019.



Cellule Com. AKS...