ABDOU KARIM SALL REND VISITE AUX SÉNÉGALAIS DE BARCELONE

Comme à son habitude, lors de ses déplacements à l'étranger, Abdou Karim SALL qui séjourne actuellement à Barcelone (Espagne) dans le cadre d'une mission professionnelle, est allé rencontrer la communauté sénégalaise vivant dans la région de Catalogne. C'était pour discuter avec nos compatriotes de leurs conditions d'existence dans ce pays d'Europe, frappé depuis quelques années par une crise économique sans précédent. Des doléances, ils en ont fait part à leur hôte de marque et non moins grand responsable politique à l'APR. Abdou Karim SALL, très sensible du reste aux difficultés que vivent les 22.000 sénégalais résidant à Barcelone, a promis de transmettre toutes ces doléances aux autorités centrales. Globalement, ces braves fils du pays sont confrontés à des problèmes d'insertion dans la vie active espagnole. Bon à préciser, plus de la moitié des sénégalais qui sont émigrés en Espagne vivent à Barcelone. Par ailleurs, avec sa casquette d'homme politique engagé auprès du Président de la République, Abdou Karim SALL en a profité pour demander aux ressortissants sénégalais de Barcelone de s'inscrire en masse sur les listes électorales pour donner une majorité écrasante au Chef de l'État Macky SALL lors des prochaines élections législatives et aussi à la présidentielle de 2019, comme ils l'avaient fait en 2012. Juste rappeler que la commission itinérante d'Espagne est attendue très prochainement à Barcelone.