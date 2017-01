ABDOU KARIM SALL FUSILLE PAPE DIOP DE BOKK GUIS GUIS.

Véritable machine à répondre aux opposants quand il s'agit de défendre le Président Macky SALL, Abdou Karim SALL ne dérobe jamais à cette règle. Le responsable de l'APR à Mbao n'a pas raté Pape DIOP. Mais alors, pas du tout ! Le leader de Bokk Guis Guis, en visite à Mbao ces derniers jours, avait accusé le régime de détournement de plusieurs milliards de nos francs, notamment dans l'affaire Bictogo. La réplique on ne peut plus salée de Abdou Karim SALL ne s'est pas fait attendre. Ce dernier demande plutôt à Pape DIOP de répondre aux accusations de ce magazine d'informations selon lesquel il dispose illégalement de 2000 mètres carrés de terre d'une valeur de 2 milliards de Fcfa aux Almadies. Le DG de l'ARTP ne s'arrête pas là. Il enfonce davantage Pape Diop en l'interpellant sur son insolente fortune supposée qu'on évalue à 20 milliards de Fcfa. "Pape DIOP gagnerait à éclairer la lanterne des sénégalais sur toutes ces accusions graves qui le visent directement", lance Abdou Karim SALL. Et ce dernier de jeter une autre grosse pierre dans le jardin du leader de Bokk Guis Guis en disant ceci: "Quelqu'un qui ne peut pas gérer sa propre famille ou encore son parti politique ne peut pas s'improviser en donneur de leçons à l'endroit d'un gouvernement qui travaille à l'image de celui du Président Macky SALL. "Pape DIOP ferait donc mieux de se taire parce que le pays est résolument inscrit dans la marche vers l'émergence", conclut Abdou Karim SALL. Le responsable politique a fait cette sortie musclée contre Pape DIOP, ce mercredi soir, en marge de l'assemblée générale des femmes de l'APR de la commune de Mbao. Un rassemblement qui portait sur deux questions essentielles. Le premier point étant relatif aux inscriptions sur les listes électorales, et le second à l'arrivée du Président Macky SALL à Pikine, le 09 janvier prochain, dans le cadre de l'inauguration du stade Alassane Djigo nouvellement réhabilité. Cellule Com. Politique AKS..