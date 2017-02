ABDOU DIOUF AU KHALIFE DES MOURIDES : « La noix de Cola que vous m’aviez donnée »

Comme annoncé, le Président Abdou Diouf a rendu visite au Khalife Général des Mourides. Une visite jadis promise au Patriarche de Ngouye Mbind par l’entremise de Cheikh Bass lors de son périple à Paris. L’entretien a eu lieu à Mbacké Kajoor un peu avant 16 heures . Il était accompagné de ses fils Makhtar alias Pédro et Habib. Dans la délégation, on pouvait aussi compter les communicateurs traditionnels Abdoulaye Mbaye Pékh et El Hadj Mansour Mbaye. C’est ce dernier qui, a d’ailleurs, servi de porte-parole à l’ancien Président Sénégalais. « Je me rappelle de la noix de cola que vous m’aviez donnée et que j’avais mâchée. J’étais accompagné par ma tante Aida Gaye qui vous l’avait offerte. Vous n’étiez pas encore Khalife de Touba. C’est à cause de cette noix de cola, j’en suis conscient, que j’ai été Secrétaire général du Ps, Ministre du Plan, Premier ministre et Président de la République ».



Le Président Diouf se réjouira du geste du Président Macky Sall qui lui a affrété son hélicoptère et prêté une maison d’accueil pour son séjour.



Dans sa réponse, le Khalife Général des Mourides, entouré de plusieurs personnalités religieuses dont Serigne Issakha Mbacké, Serigne Moustapha Mbacké, Serigne Atou Diagne et Serigne Cheikh Kajoor, a, d’abord, réitéré son estime à son hôte avant de le féliciter du travail abattu entre 1989 et 2000. Serigne Sidi Mokhtar Mbacké offrira un «repas présidentiel » par le truchement de la dahira Hizbut-Tarquiyah, au Président Diouf.