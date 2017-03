À six ans, elle aide les sans-abri le jour de son anniversaire

Le 5 mars dernier, Armani Crews (Chicago) fêtait son 6ème anniversaire. À cet âge, n'importe quelle petite fille aurait demandé la dernière poupée à la mode comme cadeau. Mais pas Armani.



"Chaque fois qu'on lui demandait ce qu'elle voulait pour son anniversaire, elle nous répondait qu'elle voulait aider les sans-abri", racontait sa maman, Artesha Crews, à nos confrères du Huffington Post.



Pour tenter de réaliser le rêve de leur fille, Artesha et son mari ont donc préparé quelques sandwiches à aller distribuer dans la rue. Mais ce n'était pas assez pour la petite fille. "Elle nous disait qu'elle voulait préparer exactement ce qu'il y aurait eu pour son anniversaire", expliquait la maman. "Du coup, c'est ce que nous avons fait".



Résultat: poulet, poisson, spaghetti, pommes de terre, cakes, fruits et bouteilles d'eau faisaient partie du menu. Au total, la petite famille aura dépensé plus de 300 euros pour distribuer tous ces vivres aux sans-abri.



"Elle aime aider les gens", conclura sa maman. "Et comme nous sommes ses parents, nous l'aiderons de toutes les manières que l'on peut".